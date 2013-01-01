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Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника

Янв 15
Владимирская область Центральный федеральный округ
Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника


Учащиеся детского технопарка «Кванториум-33» во Владимирской области начали новый проект - создание беспилотного летательного аппарата. Ребята планируют создать роботизированный беспилотник для сельского хозяйства, с помощью которого можно будет выполнять несложные операции в закрытом помещении и на полях.

Во Владимирской области проектная команда детского технопарка «Кванториум-33» включилась в процесс создания беспилотных транспортных средств. Своей целью юные инженеры избрали роботизацию сельского хозяйства через малый транспорт. Ребята собираются создать аппарат, который поможет аграриям и будет выполнять несложные задачи, например, переносить грузы в закрытых зонах, подвозить корма животным или осуществлять сбор сена на полях.

Как сообщил руководитель технопарка Валентин Пономарев, для сбора нового беспилотного средства приобретен мини-трактор «Скаут», который ребята переделают в роботизированный агрегат. Данная несложная техника, не имеющая электроники, выбрана не случайно. Участники проекта считают, что преобразование именно простого оборудования, которое не требует сложного ремонта и дорогостоящих комплектующих, поможет завоевать региональные аграрные рынки.

Также, Валентин Пономарев рассказал пресс-службе Администрации Владимирской области о выборе для проекта именно сферы беспилотных средств. По его словам, роботизация и беспилотные технологии имеют серьезные перспективы развития.



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