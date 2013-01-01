ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На прошлой неделе два уникальных корабля, созданных российскими корабелами, вышли в море. В Архангельской области на промысловые испытания отправился первый в истории крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море», построенный на российских верфях. В Крыму приступил к несению службы четвертый патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов». А вот на Чукотке приступили к изыскательным работам по проекту строительства крупного морского терминала, который значительно ускорит темпы развития региона.
1. Патрульный корабль «Сергей Котов» приступил к несению пограничной службы в Крыму
2. Кубань стала лидером гастрономического туризма в России
3. Строительство крупнейшей в регионе мегафермы стартовало в Приамурье
4. Новый морской терминал будет построен на Чукотке
5. Первая крупная партия товарного изопропанола отправлена покупателям в Омской области
6. Горные реки будут снабжать энергией отдаленные поселения Хакасии
7. Строительство полигона для ТКО продолжается в Югре
8. Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» проходит промысловые испытания в Архангельской области
9. Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области
10. Уникальную шлифовальную машину разработали в Нижегородской области
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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