Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» вышел в море



Первый в истории крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море», построенный на российских верфях, вышел в море на промысловые испытания. Судно является первым из четырех траулеров-процессоров, которые будут простроены на Выборгском судостроительном заводе в рамках программы инвестквот для АО «Архангельский траловый флот».

Торжественная церемония поднятия флага России состоялась на новом крупнотоннажном траулере-процессоре «Баренцево море» в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-центре Правительства Архангельской области, в церемонии приняли участие два губернатора - губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также другие официальные лица.

Траулер «Баренцево море» является головным судном из четырех траулеров-процессоров, которые должен построить Выборгский судостроительный завод по программе инвестквот для АО «Архангельский траловый флот». Это первый в истории траулер-процессор, построенный на верфях России.

На судне предусмотрена специальная фабрика, занимающаяся переработкой, а также заморозкой сырья, морозильный цех, современная система для трала рыбы и специальный комплекс, с помощью которого можно экономить топливо, улучшены внутренние помещения для экипажа, где можно работать и проводить досуг, установлены новейшие механизмы и системы. Общая длина траулера достигает 86 м, а ширина - 17 м. Экипаж судна состоит из 47 человек. Общая стоимость траулера-процессора «Баренцево море» составляет 4,7 млрд рублей.

Фото: пресс-центр Правительства Архангельской области