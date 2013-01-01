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Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области

Фев 5
Нижегородская область Приволжский федеральный округ
Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области


В Нижегородском техническом университете создали уникальную шлифовальную машину с турбинным приводом. Новая разработка не только позволит сократить время, затрачиваемое на обработку, но еще и стоит значительно дешевле своих зарубежных аналогов.

Ученые с кафедры «Энергетические установки и тепловые двигатели» Нижегородского технического университета (НГТУ им. Р.Е. Алексеева) создали новый тип пневматических микротурбин и впервые применили их в своей новой разработке - шлифовальной машине с турбинным приводом. Специалисты работали над своим изобретением более 30 лет и смогли создать действительно уникальный продукт.

Новая разработка значительно отличается от своих зарубежных аналогов. Машина, при такой же мощности, гораздо компактнее, легче и дешевле машин иностранного производства, но с ее помощью можно сократить время, затрачиваемое на проведение работ в несколько раз. А самое главное, у новой машины отсутствует вибрация, что способствует предотвращению появления профессиональных заболеваний, с которыми сталкиваются работники даже при использовании современных и дорогостоящих шлифовальных машин.

Свою машину ученые уже испытали на производстве, а в настоящее время сотрудники Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня (Нижегородского НОЦ), который является партнером вуза, занимаются продвижением новой разработки на рынке. По словам представителя НОЦ, которые приводит пресс-служба Правительства Нижегородской области, уже ведутся переговоры с несколькими крупными российскими предприятиями, выразившими готовность закупить пробную партию новых шлифовальных машин.



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