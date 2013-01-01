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В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО

Фев 4
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский федеральный округ
В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО


Комплекс межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО будет возведен в Югре. На полигон будут свозить отходы из Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселков Нефтеюганского района. Расчетная мощность объекта составит 90 тыс. т отходов в год, а все необходимые работы строители завершат в сентябре 2021 года.

В Нефтеюганском районе Югры продолжается строительство комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов. Объект возводится в рамках государственной программы региона «Экологическая безопасность». Планируется, что на полигон будут свозить отходы из Нефтеюганска, Пыть-Яха, и расположенных в районе поселений. Проектная мощность нового полигона будет достигать 90 тыс. тонн ТКО в год.

На объекте уже проведены работы по вертикальной планировке территориальной зоны производственного назначения, строители завершили устройство артезианской скважины, а также возвели резервуары для питьевой и технической воды, провели систему наружных сетей водоснабжения и канализации, доставили на полигон часть необходимого оборудования, включая комплекс для сортировки мусора и специальную технику. А сейчас приступили к возведению зданий и сооружений комплекса.

Власти рассчитывают завершить строительные работы и ввести комплекс в эксплуатацию в сентябре 2021 года. По словам главы Нефтеюганского района Галины Лапковской, на полигон завезены все необходимые строительные материалы и работы по возведению жизненно важного для жителей региона объекта идут с соблюдением графика. При этом, как сообщили в пресс-центре Правительства Югры, губернатор региона Наталья Комарова призвала строителей ответственно подойти к возведению полигона и не нарушать сроков строительства.



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