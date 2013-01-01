В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО
Комплекс межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО будет возведен в Югре. На полигон будут свозить отходы из Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселков Нефтеюганского района. Расчетная мощность объекта составит 90 тыс. т отходов в год, а все необходимые работы строители завершат в сентябре 2021 года.
На объекте уже проведены работы по вертикальной планировке территориальной зоны производственного назначения, строители завершили устройство артезианской скважины, а также возвели резервуары для питьевой и технической воды, провели систему наружных сетей водоснабжения и канализации, доставили на полигон часть необходимого оборудования, включая комплекс для сортировки мусора и специальную технику. А сейчас приступили к возведению зданий и сооружений комплекса.
Власти рассчитывают завершить строительные работы и ввести комплекс в эксплуатацию в сентябре 2021 года. По словам главы Нефтеюганского района Галины Лапковской, на полигон завезены все необходимые строительные материалы и работы по возведению жизненно важного для жителей региона объекта идут с соблюдением графика. При этом, как сообщили в пресс-центре Правительства Югры, губернатор региона Наталья Комарова призвала строителей ответственно подойти к возведению полигона и не нарушать сроков строительства.
|2 Ноя:
|26 Янв:
|26 Янв:
|26 Янв:
|4 Фев:
|4 Фев:
|4 Фев:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий