Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области



Новое Конструкторское бюро, созданное на базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, начало разработку авиадвигателя будущего - унифицированного газогенератора, который можно будет использовать во всех видах летательных аппаратов. А главное, он позволит экономить топливо, что значительно удешевит полеты.

На базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева в Самарской области открылось новое Конструкторское бюро (КБ), в которое вошли лучшие специалисты университета. КБ поставило перед собой амбициозную задачу - разработать особый унифицированный газогенератор, который станет авиадвигателем будущего. Новую разработку, к созданию которой привлекли экспертов ПАО «ОДК-Кузнецов», можно будет использовать как для гражданской, так и для военной авиации. А одним из важнейших преимуществ генератора станет серьезная экономия топлива, что приведет к значительному удешевлению полетов.

В настоящее время специалисты КБ провели необходимые термодинамические расчеты и рассчитали параметры основных узлов нового генератора. В течение года планируется закончить эскизный проект разработки, а в следующем году создать технический проект. В перспективе КБ займется созданием малоразмерных газотурбинных и поршневых авиадвигателей для легких самолетов, беспилотников и других летательных аппаратов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал начало работы КБ. Как сообщили в пресс-службе Правительства Самарской области, глава региона отметил важность связи науки с реальным производством, а также наращивания научно-технического потенциала региона. Это станет залогом лидерства и ускорит темпы развития Самарской области.