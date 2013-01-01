Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области
Новое Конструкторское бюро, созданное на базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, начало разработку авиадвигателя будущего - унифицированного газогенератора, который можно будет использовать во всех видах летательных аппаратов. А главное, он позволит экономить топливо, что значительно удешевит полеты.
В настоящее время специалисты КБ провели необходимые термодинамические расчеты и рассчитали параметры основных узлов нового генератора. В течение года планируется закончить эскизный проект разработки, а в следующем году создать технический проект. В перспективе КБ займется созданием малоразмерных газотурбинных и поршневых авиадвигателей для легких самолетов, беспилотников и других летательных аппаратов.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал начало работы КБ. Как сообщили в пресс-службе Правительства Самарской области, глава региона отметил важность связи науки с реальным производством, а также наращивания научно-технического потенциала региона. Это станет залогом лидерства и ускорит темпы развития Самарской области.
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