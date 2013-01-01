Кубань - лидер гастрономического туризма в России
Гастрономический туризм набирает популярность в Краснодарском крае. Ежегодно регион посещает все больше туристов, которые особо интересуются краснодарскими винами, сыроварнями и фермерскими продуктами.
Министр подчеркнула, что популярным туристическим направлением и крупным гастрономическим центром Кубань делает соединение на ее территории нескольких культурных традиций. Гости могут найти здесь особые блюда кубанских казаков, оригинальные кушанья Кавказа и средиземноморскую кухню. А особой популярностью у гостей региона пользуются краснодарские вина, которые покорили не только российских потребителей, но и активно завоевывают иностранные рынки.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в настоящее время доля гастрономического туризма в регионе составляет порядка 10% от общего турпотока. При этом больше половины предприятий, занятых в гастротуризме, это винодельческие компании и хозяйства, а также фермеры, которые производят натуральные продукты питания.
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