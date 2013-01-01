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Кубань - лидер гастрономического туризма в России

Фев 1
Краснодарский край Южный федеральный округ
Кубань - лидер гастрономического туризма в России


Гастрономический туризм набирает популярность в Краснодарском крае. Ежегодно регион посещает все больше туристов, которые особо интересуются краснодарскими винами, сыроварнями и фермерскими продуктами.

По словам врио министра курортов Краснодарского края Марии Золотухиной, Кубань является лидером в сфере гастрономического туризма. Такие данные получены из отчетов туроператоров. Причем ежегодно, данное направление туризма показывает прирост в среднем на 17%. Особым спросом пользуются туристические программы с посещением винных заводов и центров гаражного виноделия, сыроварен и фермерских хозяйств края.

Министр подчеркнула, что популярным туристическим направлением и крупным гастрономическим центром Кубань делает соединение на ее территории нескольких культурных традиций. Гости могут найти здесь особые блюда кубанских казаков, оригинальные кушанья Кавказа и средиземноморскую кухню. А особой популярностью у гостей региона пользуются краснодарские вина, которые покорили не только российских потребителей, но и активно завоевывают иностранные рынки.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в настоящее время доля гастрономического туризма в регионе составляет порядка 10% от общего турпотока. При этом больше половины предприятий, занятых в гастротуризме, это винодельческие компании и хозяйства, а также фермеры, которые производят натуральные продукты питания.



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