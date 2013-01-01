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Новый морской терминал появится на Чукотке

Фев 2
Чукотский автономный округ Дальневосточный федеральный округ
Новый морской терминал появится на Чукотке


Фото: официальный сайт Чукотского автономного округа

Власти Чукотки приняли решение о строительстве морского терминала в районе мыса Наглейнын. Новый терминал будет способствовать развитию региона и войдет в инфраструктуру Баимской рудной зоны.

В районе мыса Наглейнын в Чукотском АО ведутся изыскательные работы на предмет возможности строительства крупного морского терминала. Это окажет положительное влияние на социальное и экономическое развитие региона, а также усилит экспортный потенциал округа.

По словам губернатора региона Романа Копина, в настоящее время в районе предполагаемого строительства ведутся работы по оценке влияния будущего объекта на окружающую среду и экологию. Глава Чукотки особо подчеркнул, что проект будет обсуждаться с общественность, а при его реализации власти в обязательном порядке учтут экологическую составляющую и интересы коренных малочисленных народов Чукотки.

Как сообщили в пресс-центре Чукотского автономного округа, планируется, что новый морской терминал войдет в инфраструктуру Баимской рудной зоны. Изыскательные работы будут проводиться с января 2021 по июнь 2022 года. При этом особое внимание уделят влиянию строительства и дальнейшей работы терминала на окружающую среду и природу региона, чтобы исключить все возможные негативные последствия.



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