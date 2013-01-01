В Приамурье началось строительство крупнейшей в регионе мегафермы



В Ивановском районе Амурской области началось строительство крупнейшей в регионе мегафермы по производству молока. Новое предприятие будет вмещать порядка 2400 голов дойного стада и поставлять молоко и молочную продукцию на областные рынки.

Приамурье приступило к строительству самой крупной молочной мегафермы в регионе. Рабочие уже начали возведение первой очереди хозяйства, которая рассчитана на содержание 1570 голов дойного стада. Новая ферма будет размещена на базе действующего агропредприятия «Луч» в Ивановском районе и после завершения строительства сможет принять порядка 2400 коров.

После завершения перовой очереди строительства, на ферме будет работать около 40 человек, а после полного ввода хозяйства в эксплуатацию количество работников составит 70 человек. Общая стоимость проекта по возведению мегафермы составит 1731,9 млн. рублей. Планируется, что все необходимые работы будут завершены к маю 2022 года.

По информации пресс-службы Правительства Амурской области, в регионе насчитывается 11 молочных агроферм с общим поголовьем 15 124 головы крупного рогатого скота, из которые 6920 голов дойные коровы. Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул важность развития животноводства и полного обеспечения области собственной молочной продукцией. Для этого власти региона готовы возместить 25% от стоимости строительства новых ферм и закупки племенного скота и нужного оборудования.