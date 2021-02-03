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Первая крупная партия товарного изопропанола изготовлена в Омской области

Фев 3
Омская область Сибирский федеральный округ
Первая крупная партия товарного изопропанола изготовлена в Омской области


В Омской области началось производство изопропилового спирта. Завод «Омский каучук» отгрузил потребителям первую партию произведенного продукта. Открытие нового производства будет способствовать импортозамещению и снизит зависимость российских компаний от зарубежных поставок.

Изопропиловый спирт широко применяется при изготовлении антисептиков, жидкостей для розжига, специальных средств для автомобилей, продукт используется в косметической, фармакологической, парфюмерной, деревообрабатывающей и полиграфической промышленности. Но около двух третей российского рынка занимает импортная продукция. Теперь на заводе «Омский каучук» ГК «Титан» в Омской области приступили к промышленному изготовлению изопропилового спирта.

По информации пресс-службы Правительства Омской области, торжественная церемония открытия нового производства, на которой присутствовали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор региона Александр Бурков, состоялась в январе. А в настоящее время завод выпустил первую партию изопропилового спирта, треть которой направлена на алексинское обособленное подразделение Новочеркасского завода смазочных материалов, входящее в ГК «Титан».

Первая партия отгруженного продукта составила 400 тонн. Всего же завод может производить порядка 60 тыс. тонн изопропилового спирта в год. Это позволит значительно снизить долю импортной продукции на российском рынке и обеспечить высококачественным отечественным сырьем предприятия, расположенные на территории региона и страны.

Фото: официальный сайт Правительства Омской области



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