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Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек

Фев 3
Республика Хакасия Сибирский федеральный округ
Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек


Одной из главных проблем отдаленных таежных поселений Хакасии является отсутствие энергии. Власти региона видят решение проблемы в строительстве микрогидроэлектростанций и использовании речных генераторов на небольших горных реках.

Власти Хакасии нашли решение одной из наиболее острых проблем региона - отсутствие электроэнергии в небольших отдаленных таежных поселках Республики. По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Хакасия, министр экономического развития Хакасии Виктор Богушевич вместе со специалистами Минприроды региона и сотрудниками заповедника «Хакасский» организовали переговоры с генеральным директором компании «Гидротех» Андреем Михалевым, по вопросу возможности строительства микрогидроэлектростанции и использования речных генераторов в районе рек Большой Он и Она.

При этом сотрудники Минприроды Республики отметили, что строительство гидроэлектростанции не должно оказать негативного влияния на местную природу и нарушить экологическое равновесие региона.

Планируется, что мощность новой электростанции составит до 50 кВт. Она будет снабжать электроэнергией поселения, расположенные в районе рек, а также туристический кластер «Горный», что положительно скажется на его развитии. В настоящее время на местности будут проведены изыскательные работы и подготовлен план по внедрению систем альтернативной энергетики в регионе.



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