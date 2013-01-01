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ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле

Июл 23
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

На этой неделе российские аграрии продолжали собирать рекордные урожаи, а российские инвесторы создавали новые возможности для хранения и сбыта золотого зернового запаса. В Рязани открыли крупный элеватор, в Новороссийске – мощный причал для судов-зерновозов. И все вместе они укрепляли продовольственную безопасность страны и лидерство России на мировом рынке зерна.

Пополнялся золотой запас России и в самом буквальном смысле – драгметаллом. Для этого в Забайкалье заработал горно-обогатительный комбинат на крупном месторождении золота.

Продолжил укреплять позиции российский автопром, в том числе новыми локализациями мирового концерна Stellantis в Калуге и новым производством комплектующих в Башкирии.

Для большинства российских регионов эта неделя прошла под знаком МАКС-2021. На полях Международного авиакосмического салона многие субъекты федерации заключили крупные инвестиционные соглашения по проектам производства, продвижения и применения российской авиатехники.

 

  1. В Краснодарском крае заработал новый причал на зерновом терминале Новороссийского порта

  2. В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»

  3. В Тверской области открыли первый в России завод по выпуску крупноразмерных каменных плит

  4. В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна

  5. В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы

  6. В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей

  7. В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК

  8. В Башкортостане запустили производство новых видов крепежа для российских легковых автомобилей

  9. В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники

  10. В Чукотском автономном округе обеспечат почтовую связь с использованием беспилотников

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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