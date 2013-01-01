ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
На этой неделе российские аграрии продолжали собирать рекордные урожаи, а российские инвесторы создавали новые возможности для хранения и сбыта золотого зернового запаса. В Рязани открыли крупный элеватор, в Новороссийске – мощный причал для судов-зерновозов. И все вместе они укрепляли продовольственную безопасность страны и лидерство России на мировом рынке зерна.
Пополнялся золотой запас России и в самом буквальном смысле – драгметаллом. Для этого в Забайкалье заработал горно-обогатительный комбинат на крупном месторождении золота.
Продолжил укреплять позиции российский автопром, в том числе новыми локализациями мирового концерна Stellantis в Калуге и новым производством комплектующих в Башкирии.
Для большинства российских регионов эта неделя прошла под знаком МАКС-2021. На полях Международного авиакосмического салона многие субъекты федерации заключили крупные инвестиционные соглашения по проектам производства, продвижения и применения российской авиатехники.
- В Краснодарском крае заработал новый причал на зерновом терминале Новороссийского порта
- В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»
- В Тверской области открыли первый в России завод по выпуску крупноразмерных каменных плит
- В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна
- В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы
- В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей
- В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК
- В Башкортостане запустили производство новых видов крепежа для российских легковых автомобилей
- В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники
- В Чукотском автономном округе обеспечат почтовую связь с использованием беспилотников
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
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