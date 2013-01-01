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В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей

Июл 23
Калужская область Центральный федеральный округ
В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей


Проекты по локализации производства мини-фургонов и компактвэнов серийной, сборки экспортно-ориентированных дизельных двигателей и создания экспортного хаба представили в Росве на заводе «ПСМА Рус».

Калужский автозавод «ПСМА Рус» - одно из предприятий транснациональной корпорации  Stellantis, которая была создана в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской Groupe PSA и сегодня присутствует на рынках 130 стран мира.

Промышленные предприятия Stellantis работают в трех десятках стран мира, в том числе в России. На заводе в Калужской  области производят микроавтобусы и коммерческие многоцелевые фургоны, мини-фургоны и компактвэны, которые  поставляются как на российский рынок, так и на рынки европейских стран.

Как сообщает пресс-служба Правительства Калужской области, в этом году на калужском заводе Stellantis запустили новую платформу для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroёn и Opel. Кроме того, организована серийная сборкой экспортно-ориентированных дизельных двигателей. Все это позволило в первом полугодии 2021-го удвоить объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наращивая производственные мощности, Stellantis обеспечил создание в Калужской области почти тысячи рабочих мест.

При этом концерн, который видит огромный потенциал российского автомобильного рынка, не собирается останавливаться на достигнутом. До конца 2022 года калужский завод локализует производство автомобиля Scudo бренда Fiat Professional. А уже во втором полугодии этого года начнет работать созданный на базе «ПСМА Рус» экспортный хаб по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Stellantis сделает еще один шаг к достижению своей цели – выйти на первое место в Европе по экспорту автомобилей.

В достижении этой цели ему готов оказать максимальную поддержку «Российский экспортный центр», представители которого приняли участи в запуске новых проектов в Калуге.



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