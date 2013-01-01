ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
20 ИЮЛ, 16:17 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

20 ИЮЛ, 16:17 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»

Июл 20
Забайкальский край Сибирский федеральный округ
В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»


Горно-обогатительный комбинат построен в Могочинском районе группой компаний «Мангазея» в рекордные сроки – всего за три года. Он обеспечит добычу до 2,5 тонн золота в год, перерабатывая около одного миллиона тонн руды и извлекая более 90 процентов содержащегося в ней драгоценного металла.

Подтвержденные запасы четырех участков месторождения «Наседкино» составляют 23,9 тонны золота, а содержание золота в руде — от 1,4 до 2,9 г/т. Лицензия на геологическое изучение, поиск и оценку полезных ископаемых на месторождении «Наседкино» принадлежит компании «Дальцветмет», которая входит в ГК «Мангазея».

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, группа компаний «Мангазея», которая является резидентом территории опережающего развития «Забайкалье», инвестирует в развитие этого месторождения более 13,6 млрд рублей. Статус резидента ТОР обеспечивает инвесторам ряд преференций, установленных региональными и федеральными властями.

Взаимовыгодное сотрудничество власти и бизнеса позволило создать в Забайкальском крае современное предприятие, которое имеет центр управления, реализованный на базе программно-аппаратного комплекса Siemens, оснащено новейшим горнодобывающим оборудованием CITIC, FLSmidth, Metso и Warman.

С конца 2020 года обогатительная фабрика работала в режиме пусконаладочных работ. Запуск в промышленную эксплуатацию ГОК «Наседкино» позволил создать в регионе 550 новых рабочих мест.

В целом компании-резиденты ТОР «Забайкалье» создают более 8,8 тыс. новых рабочих мест, реализуя 25 проектов объемом инвестиций более 192 млрд рублей.

 



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Забайкальский край:
30 Апр:
2 Фев:
6 Окт:
Сибирский федеральный округ:
19 Июл:
15 Июл:
12 Июл:
РОССИЯ:
20 Июл:
19 Июл:
19 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Россия перебросила танки к границе Афганистана

Россия перебросила танки к границе Афганистана
Политика 2

Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей

Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей
Экономика 4

«Арифметическая ошибка». Путину доложили о росте доходов россиян и пообещали в три раза снизить инфляцию

«Арифметическая ошибка». Путину доложили о росте доходов россиян и пообещали в три раза снизить инфляцию
Экономика 2

«Бедность и низкие доходы». Путин признал нерешенные им проблемы России

«Бедность и низкие доходы». Путин признал нерешенные им проблемы России
Экономика 5

Узнай, страна!

ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС

ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС

В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»

В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

16:06 ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС
Россия перебросила танки к границе Афганистана
Россия перебросила танки к границе Афганистана
15:41 В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино» В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»
19 ИЮЛ, 22:12 В Тверской области открыли первый в России завод по выпуску крупноразмерных каменных плит В Тверской области открыли первый в России завод по выпуску крупноразмерных каменных плит
19 ИЮЛ, 17:59 В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна
19 ИЮЛ, 16:34 В Новосибирской области запущено новое производство на фабрике обоев В Новосибирской области запущено новое производство на фабрике обоев
19 ИЮЛ, 11:03 «Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС «Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС
Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей
Магазины предупредили о «пустых полках» из-за нового закона властей
16 ИЮЛ, 21:46 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40
16 ИЮЛ, 11:47 ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности
16 ИЮЛ, 09:05 В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки
16 ИЮЛ, 08:03 В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter