В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»



Горно-обогатительный комбинат построен в Могочинском районе группой компаний «Мангазея» в рекордные сроки – всего за три года. Он обеспечит добычу до 2,5 тонн золота в год, перерабатывая около одного миллиона тонн руды и извлекая более 90 процентов содержащегося в ней драгоценного металла.

Подтвержденные запасы четырех участков месторождения «Наседкино» составляют 23,9 тонны золота, а содержание золота в руде — от 1,4 до 2,9 г/т. Лицензия на геологическое изучение, поиск и оценку полезных ископаемых на месторождении «Наседкино» принадлежит компании «Дальцветмет», которая входит в ГК «Мангазея».

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, группа компаний «Мангазея», которая является резидентом территории опережающего развития «Забайкалье», инвестирует в развитие этого месторождения более 13,6 млрд рублей. Статус резидента ТОР обеспечивает инвесторам ряд преференций, установленных региональными и федеральными властями.

Взаимовыгодное сотрудничество власти и бизнеса позволило создать в Забайкальском крае современное предприятие, которое имеет центр управления, реализованный на базе программно-аппаратного комплекса Siemens, оснащено новейшим горнодобывающим оборудованием CITIC, FLSmidth, Metso и Warman.

С конца 2020 года обогатительная фабрика работала в режиме пусконаладочных работ. Запуск в промышленную эксплуатацию ГОК «Наседкино» позволил создать в регионе 550 новых рабочих мест.

В целом компании-резиденты ТОР «Забайкалье» создают более 8,8 тыс. новых рабочих мест, реализуя 25 проектов объемом инвестиций более 192 млрд рублей.