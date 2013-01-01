В Краснодарском крае заработал новый причал на зерновом терминале Новороссийского порта



Ввод в эксплуатацию глубоководного причала № 40А, в строительство которого группа компаний «Дело» инвестировала около 68 млн долларов США, стал завершением мега-проекта «Реконструкция зернового терминала КСК», реализация которого велась в Новороссийске с 2015 года.

Сегодня 90 процентов экспортных поставок российского зерна осуществляется морским транспортом и львиная доля объема проходит через порты Азово-Черноморского бассейна.

Терминал КСК в Новороссийском порту является ключевым звеном инфраструктуры российского экспорта зерновых – он занимает второе место в России по объёмам перевалки зерна.

Ранее здесь могли принимать зерновозы максимальной грузоподъёмностью до 50 тыс. тонн. Теперь глубина 16,9 метров позволяет принимать у нового причала причал № 40А суда дедвейтом до 100 тыс. тонн и осадкой до 14,4 метров. В ходе торжественного открытия причала была запущена загрузка зерном первого ошвартовавшегося здесь судна – балкера Belfuji дедвейтом 63,5 тыс. тонн.

Как сообщает пресс-центр Группы компаний «Дело», новый причал № 40А реконструированного терминала КСК длиной 309 метров, и общей площадью 7,7 тыс. кв. метров стал самым глубоководным в Азово-Черноморском бассейне. Его безопасность обеспечило применение самых современных технологий. С запуском причала плановая мощность терминала КСК увеличилась до 7 млн тонн в год.

В комплексный инвестиционный проект по реконструкции контейнерного терминала НУТЭП и зернового терминала КСК, реализация которого продолжалась с 2015 по 2021 годы, группа компаний «Дело» вложила 335 млн долларов собственных средств. кроме того, в этот проект были направлены серьезные государственный инвестиции.

Запуск модернизированного объекта портовой инфраструктуры такого масштаба открывает новые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке для российских аграриев, которые из года в год увеличивают объемы производства зерновых. Все это позволит укрепить лидирующие позиции России на мировом рынке зерна.