В Чукотском автономном округе обеспечат почтовую связь с использованием беспилотников



Соответствующее соглашение подписали Почта России и холдинг «Вертолеты России» ГК «Ростех» на полях МАКС-2021. На Чукотке планируется с помощью БПЛА доставлять до 245 тонн почтовых отправлений в год по 20 маршрутам. Первые тестовые полеты по маршруту «Анадырь – Угольные Копи» проведут уже в этом году.

Как сообщает пресс-центр ГК «Ростех», для доставки почты в удаленные районы Чукотского автономного округа будут использовать два производимых «Вертолетами России» беспилотника – хорошо зарекомендовавший себя VRT300 и представленный на международном авиакосмическом салоне в Жуковском новый БАС-200.

Проект БАС-200 реализует Национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов». Этот беспилотник вертолетного типа БАС-200 летает со скоростью до 160 км/ч. Он может находиться в воздухе около четырех часов и перевозить до 50 кг груза. БПЛА можно использовать не только для грузоперевозок и мониторинга местности, но и для выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Аналогичные функции имеет и беспилотник вертолетного типа VRT300, разработанный компанией «ВР-Технологии». Скорость у него немного ниже – до 130 км/ч, но максимальная продолжительность полета достигает пяти часов и он может перевозить до 70 кг груза

Руководство холдинга «Вертолеты России» рассчитывает, что использование этих аппаратов и успешная реализация пилотного «почтового» проекта на Чукотке создаст базу для внедрения беспилотных технологий в почтовые сервисы и в других регионах России, обеспечит развитие отечественного производства беспилотной техники.

«Почта России» планирует запустить беспилотную доставку по 48 маршрутам в четырех регионах – Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. Руководство компании считает, что применение беспилотной авиации в труднодоступных регионах сможет вдвое сократить сроки доставки, а реализация проекта «Аэротакси» позволит в 11 раз увеличить объемы грузопотока и в 1,8 раза снизить стоимость логистических сервисов.