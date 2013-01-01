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В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы

Июл 23
Москва Центральный федеральный округ
В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы


Московский НПЗ отгрузил потребителям первую партию экологичного судового топлива. Выпуск новой продукции освоен в результате реализации очередного этапа масштабной модернизации завода, которую «Газпром нефть» планирует завершить в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба «Газпром нефть», для производства нового топлива по собственной рецептуре компании на Московском НПЗ было установлено дополнительное контрольно-измерительное оборудование и смонтировано около четырехсот метров трубопроводов. Выпущенная в Москве первая партия объемом десять тысяч тонн гибридного судового топлива отгружена потребителям в порту Санкт-Петербурга. А до конца 2021 года Московский НПЗ выпустит почти сто тысяч тонн такого топлива.

Благодаря тому, что содержание серы в этом топливе менее 0,5%, оно может применяться на судах, осуществляющих как внутренние, так и международные морские перевозки.

«Газпром нефть» одной из первых в России начала производить отвечающее международным экологическим стандартам низкосернистое судовое топливо. За 2020 год компания в 3,5 раза – до 1,1 млн тонн - увеличила реализацию низкосернистого и ультранизкосернистого судового топлива.

До сих пор производство и блендинг данных видов топлива обеспечивалось на Омском НПЗ и топливных терминалах «Газпромнефть Марин Бункера» в Санкт-Петербурге и Новороссийске. Теперь выпуск данной продукции освоен Московским нефтеперерабатывающим заводом. И это, по мнению руководства компании, позволит оптимизировать логистику и расширить географию поставок. До сих пор продукция «Газпромнефти» занимала пятую часть российского рынка судового топлива, а теперь эта доля может быть существенно увеличена. Российские компании, занимающиеся морскими перевозками,  будут обеспечены качественным отечественным продуктом.

Все это стало возможным благодаря реализации масштабной программы модернизации Омского и Московского НПЗ, в которую до 2025 года будет инвестировано 700 млрд рублей.

Реализация первого этапа программы и обновление ключевых технологических установок позволила обоим предприятиям кардинально повысить энергоэффективность и экологичность производства, полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, зимнего дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными характеристиками и высокооктанового бензина G-Drive 100.

В результате реализации второго этапа модернизации глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов достигнет мировых показателей.



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