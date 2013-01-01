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В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна

Июл 19
Рязанская область Центральный федеральный округ
В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна


Проект с объемом инвестиций 2,2 млрд. рублей реализован в рамках соглашения между Правительством Рязанской области и компанией «Агропромкомплектация – Рязань».

Как сообщает пресс-служба Правительства Рязанской области, проект создания элеватора в Ряжске был реализован в течение одного года благодаря эффективному партнерству региональных властей, инвестора – группы компаний «Агропромкомплектация» и  предоставившего льготный кредит «Россельхозбанка.

Современный комплекс рассчитан на единовременное хранение 150 тысяч тонн зерна и оснащен российским оборудованием. Здесь работает аттестованная лаборатория, а созданы условия для отгрузки зерна как автомобильным так и железнодорожным транспортом.

Элеватор ввели в эксплуатацию к началу уборочной страды Новые мощности хранения и переработки необходимы рязанским аграриям, которые в последние несколько лет собирают рекордные урожаи зерна.

Региональные власти отмечают, что благодаря инвестициям в рязанский АПК ряда крупных компаний, в том числе и ГК «Агропромкомплектация»,  удалось вернуть в сельхозоборот ранее неиспользуемые земли – только в 2020 году площадь пахотных земель увеличилась на 31,5 тыс. гектаров.

 



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