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В Тверской области открыли первый в России завод по выпуску крупноразмерных каменных плит

Июл 19
Тверская область Центральный федеральный округ
В Тверской области открыли первый в России завод по выпуску крупноразмерных каменных плит


Первую очередь камнеобрабатывающего российско-итальянского предприятия «Белый Камень» (Pietra Bianca) запустили в Зубцовском районе. На первом этапе реализации проекта объем инвестиций компании «Артишок» составил 733 млн рублей, на втором этапе объем вложений составит 1 млрд. рублей.

Новое импортозамещающее производство  разместилось на территории индустриального парка «Корчмидово». На площади в семь тысяч квадратных метров размещено современное итальянское оборудование для выпуска каменных крупноразмерных плит-полуфабрикатов толщиной до 5 см.

Установлены станки для распила блоков и обработки камня — опилевания краев, резки, фрезерования, шлифовки и полировки. На этом оборудовании можно обрабатывать любые виды мрамора, травертина и известняка. Производственные мощности позволяют выпускать до тысячи квадратных метров плит в сутки. Эта продукция будет поставляться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт.

Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, в результате ввода первой очереди завода «Белый камень» создано 90 рабочих мест, а ввод второй очереди обеспечит создание двухсот новых рабочих мест.

Отмечается, что в 2020 году в Тверской области были введены новые механизмы поддержки и льготы для инвесторов -  соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестиционные контракты, вычеты по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибылью. Кроме того, обеспечена гарантийная поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.

Сегодня в регионе реализуется и планируется в реализации 83 проекта с общим объёмом инвестиций 163 млрд рублей, которые позволят создать 17 тысяч новых рабочих мест.



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