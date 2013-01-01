В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК



Проект развития мобильной связи на Средневилюйском ГКМ мы реализуется в рамках Концепции цифрового месторождения ПАО «ЯТЭК». В результате строительства pLTE будут внедрены цифровые решения, позволяющие удаленно контролировать работу скважин и трубопроводного транспорта, повышающие безопасность производства.

Как сообщает пресс-центр ЯТЭК, на Средневилюйском газовоконденсатном месторождении компанией «Ростелеком» в опытную эксплуатацию введены две базовые станции. В целом в рамках проекта строительства первой в стране частной сети мобильной связи стандарта pLTE планируется построить пять базовых станций и центральный узел. В коммерческую эксплуатацию все объекты будут введены осенью этого года.

На базовых станциях используются такие диапазоны частот, которые гарантируют широкий радиус покрытия, высокую скорость, надежность и безопасность передачи данных.

Новая широкополосная сеть мобильной связи станет основой для внедрения цифровых технологий на предприятии ПАО «ЯТЭК». На Средневилюйском месторождении будут внедрены цифровые программы для удаленного контроля за работой производственных объектов и транспортных систем, для гибкой коммуникации сотрудников. Кроме того, будет обеспечено видеонаблюдение с функцией видеоаналитики.