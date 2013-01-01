В Башкортостане запустили производство новых видов крепежа для российских легковых автомобилей



Конструкторы и специалисты Белебеевского завода «Автонормаль» (БелЗАН) разработали технологии и освоили производство 34 новых видов автокрепежа для автомобилей семейств LADA Vesta и XRAY.

На долю БелЗАНа, который находится под управлением одной из структур «Ростеха», приходится более трети российского рынка крепежных изделий для автопрома. Башкирский завод поставляет автокомпоненты для таких крупных предприятий как КАМАЗ, АВТОВАЗ, Volkswagen, ГАЗ, Aurus и другие.

Как сообщает пресс-центр «Ростеха», в прошлом году БелЗАН расширил номенклатурный ряд и подтвердил соответствие своей продукции, а в этом году на 15 процентов увеличил объем импортозамещающего производства комплектующих. Выпуск новых видов крепежа по программе локализации автокомпонентов для автомобилей семейства Vesta и ХRAY позволит вдвое увеличить объем поставок на предприятия российского автопрома.

Серийные поставки начнутся в августе. И до конца этого года БелЗАН планирует поставить до 10 млн единиц автонормалей, коррозионная стойкость которых увеличена в несколько раз благодаря технологии нанесения покрытия «цинк-никель». Эти компоненты будут использоваться при сборке кузовов и установке агрегатов на автомобили.