Украина усомнилась в достройке газопровода «Северный поток-2»

Денис Шмыгаль напомнил, что газовая магистраль угрожает нацбезопасности некоторых европейских стран.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Вильнюсе сообщил, что сомневается в достройке строительства газовой магистрали «Северный поток-2». По его словам, слухи о реализации трубопровода являются «беспочвенными». Премьер пояснил, что вопрос строительства «Северного потока-2» «лежит в плоскости общей позиции» таких стран, как Украина и Литва, а также европейских партнеров.

Кроме того Денис Шмыгаль отметил, что киевские власти смогут добиться выплаты стране компенсаций за экономические потери в случае введения в эксплуатацию трубопровода, пишет УНИАН.

Ранее сообщалось, что Киев выдвинет Берлину жесткие условия по «Северному потоку-2».