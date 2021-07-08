Украина выдвинет Германии жесткие условия по «Северному потоку-2»

Дмитрий Кулеба заявил, что интересы Киева обязательно должны быть учтены.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается провести серьезный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель по вопросу строительства и введения в эксплуатацию газовой магистрали «Северный поток-2». По его словам, Киев по-прежнему считает, что российский трубопровод угрожает энергетической и национальной безопасности страны. Также Дмитрий Кулеба выразил благодарность Германии за поддержку, однако министр подчеркнул, что в вопросе «Северного потока-2», в котором позиции государств расходятся, состоится «принципиальный разговор», пишет «Главред».