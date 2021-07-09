Депутат Мосгордумы отказался от вакцинации «в соответствии с Конституцией России»

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин отказался от обязательной вакцинации. Он сослался на Конституцию России и обратил внимание на Госреестр лекарственных средств, по которому все вакцины от коронавируса еще проходят клинические испытания.

Об этом Ступин написал в своем Telegram-канале, обращаясь к спикеру столичного парламента Алексею Шапошникову. По его словам, все вакцины от коронавируса в России, согласно Госреестру лекарственных средств, все еще проходят клинические испытания. В этой связи Ступин напомнил ч. 1 ст. 21 Конституции России, в которой говорится: «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».

Также депутат обратился к закону «Об обращении лекарственных средств», в котором говорится, что клинические исследования являются добровольными. Россияне имеют право на отказ от профилактических прививок, согласно закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Кроме того, Ступин отметил, что требования ПЦР-тестов является незаконным – оно нарушает врачебную тайну. «Своего согласия на предоставление сведений составляющих врачебную тайну, я Вам не даю», – написал депутат.