Сотрудникам госканала RT заплатят по 57 тысяч рублей за прививку от коронавируса
Госканал RT, финансируемый из бюджета и существующий на деньги налогоплательщиков, будет платить своим сотрудникам по 57 тыс. руб. за прививку от коронавируса. Численность штата RT не раскрывается.
Об этом заявила в Telegram главред канала Маргарита Симоньян. Она подчеркнула, что выплаты будут осуществляться из «коммерческих, то есть самостоятельно заработанных, средств». Каждый сотрудник RT сможет поставить вакцину через канал или в поликлинике.
Федеральный бюджет потратил на АНО «ТВ-Новости» (управляет RT) в 2020 году 27,4 млрд руб. В 2019 году эта сумма была меньше – 22,3 млрд руб. Выручка канала в 2020 году составила, по данным «СПАРК-Интерфакс», 808,4 млн руб. Таким образом, дефицит бюджета канала равнялся 26,6 млрд руб.
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ну и чего я поторопился сделать прививку ...не поддался бы на уговоры глядишь и похороны бесплатными бы для привитыхисо со временем сделали .. .. и (возможно )машина от мэра и 57.000 руб из бюджета .. а так 1000 руб на продукты или на спортивные трусы из спортмастера и все слезайте граждане приехали ...пистец..а тут еще и на скамеечке пенсионерам в паках сидеть только за 4000 рублей можно хотя возле подъезда почему то бесплатно..в общем без много много слов матом и обидными словами в адрес Московской и прочей власти не обойтись ..и сра*ть я хотел и на мировую политику и цену на нефть и газ и на санкции против наших чиновников ..заипали потому что P/S прав был охотник Дерсу Узала который говорил ,,торопися надо нет .. так и здесь с этой йопаной компанией против Ковида .. судьба придет и на печке ( как Илью Муромца) найдет или по другому 4ому суждено быть повешенным тот не утонет ..эх зря я сделал эту прививку ..явно зря