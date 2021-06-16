Сотрудникам госканала RT заплатят по 57 тысяч рублей за прививку от коронавируса

Госканал RT, финансируемый из бюджета и существующий на деньги налогоплательщиков, будет платить своим сотрудникам по 57 тыс. руб. за прививку от коронавируса. Численность штата RT не раскрывается.

Об этом заявила в Telegram главред канала Маргарита Симоньян. Она подчеркнула, что выплаты будут осуществляться из «коммерческих, то есть самостоятельно заработанных, средств». Каждый сотрудник RT сможет поставить вакцину через канал или в поликлинике.

Федеральный бюджет потратил на АНО «ТВ-Новости» (управляет RT) в 2020 году 27,4 млрд руб. В 2019 году эта сумма была меньше – 22,3 млрд руб. Выручка канала в 2020 году составила, по данным «СПАРК-Интерфакс», 808,4 млн руб. Таким образом, дефицит бюджета канала равнялся 26,6 млрд руб.