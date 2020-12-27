Врачи зарегистрировали 28284 новых случая COVID-19 за сутки

В нашей стране общее количество инфицированных коронавирусом составило 3050248 человек.

Российские врачи за последние сутки обнаружили 28284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Уточняется, что наибольшее число зараженных было зарегистрировано в Москве (6620), Санкт-Петербурге (3761) и Московской области (1609). Об этом 27 декабря рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, в Российской Федерации общее количество инфицированных составило 3050248 человек, из них 2450829 пациентов вылечилось, 54778 больных умерло.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин будет работать на новогодние праздники.