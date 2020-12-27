Владимир Путин будет работать на новогодние праздники

Дмитрий Песков заявил, что рабочие дни президента в период январских выходных не прекращаются.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в воскресенье рассказал, что лидер Российской Федерации Владимир Путин продолжит выполнять свои президентские обязанности в период новогодних выходных. По его словам, у главы государства текущие рабочие вопросы, встречи и совещания никогда не прекращаются, однако крупных мероприятий на следующей неделе и в период январских праздников пока не планируется, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал "Капитал страны", в России продолжительность новогодних каникул может уменьшиться.