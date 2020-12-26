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Песков прокомментировал информацию о вакцинации Путина

26.12.2020 15:27
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Песков прокомментировал информацию о вакцинации Путина

Президент сам проинформирует общественность о том, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о вакцинации главы государства. В ответ на вопросы журналистов о том, будет ли президент России Владимир Путин вакцинироваться от коронавирусной инфекции, Песков заявил, что лидер России сам расскажет о том, прошел он вакцинацию или нет, когда будет к этому готов.

Ранее стало известно, что Минздрав России разрешил использовать первую отечественную вакцину "Спутник V" для вакцинирования людей старше 60 лет, так как, согласно результатам проведенного исследования, доказано, что вакцина безопасна для лиц старшего поколения, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал "Капитал страны" глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России знают, как можно остановить пандемию коронавируса.

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