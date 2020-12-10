Независимая экспертиза оценила эффективность вакцины "Спутник V"

Рамил Хабриев подчеркнул, что после введения первой инъекции эффективность препарата составляет 69,3%, а после второй прививки – 96,2%.

Член независимого комитета по оценке клинических испытаний вакцины "Спутник V", академик РАН Рамил Хабриев в четверг в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием – 2020 заявил, что первый зарегистрированный отечественный препарат против коронавируса нового типа является безопасным и действенным. По его словам, об этом свидетельствуют результаты проведенной экспертизы независимого комитета, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что турецкая сторона будет проводить собственное тестирование вакцины "Спутник V".