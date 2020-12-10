Deloitte: россияне готовятся потратить рекордные суммы на Новый год

Планируемая сумма затрат на новогодние праздники превышает прошлогоднюю на 28%.

Компания «Делойт и Туш СНГ» провела собственное исследование «Новый год и Рождество — 2021» в ходе которого выяснилось, что россияне планируют потратить на празднование Нового года и Рождества порядка 25 тыс. рублей, что на 28% превышает планируемую сумму затрат в прошлом году. По мнению специалистов компании это рекордная сумма за всю историю проведения исследования. Причем затраты на подарки снизятся с почти 11 тыс. рублей до чуть более 10 тыс. рублей, а вот траты на новогодний стол вырастут с 10,08 тыс. рублей до 11,04 тыс. рублей. Остальные средства будут потрачены на праздничные развлечения, пишет РБК.

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