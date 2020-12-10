Турция проведет собственное исследование вакцины "Спутник V"

После проведения испытания будет принято решение о поставках российской вакцины в страну.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, турецкие специалисты приступают к проведению токсикологических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Министр подчеркнул, что для Турции важна уверенность в безопасности нового препарата. И в том случае, если испытания пройдут успешно, будет принято решение о закупках российского препарата для использования в стране, пишет ТАСС.

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