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Миротворцы России в Карабахе получают дополнительные выплаты

18.11.2020 11:53
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Миротворцы России в Карабахе получают дополнительные выплаты

Миротворцы РФ будут получать положенные за работу дополнительные выплаты.

Лидер России Владимир Путин в интервью ТК "Россия 24" сообщил, что российским миротворцам, которые сейчас находятся в республике Нагорный Карабах, положены дополнительные выплаты. Глава государства пояснил, что военнослужащие страны будут получать положенные за работу деньги, а именно за выполнение миротворческих функций за рубежом, а не за боевые действия, пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования США по Карабаху выглядят "очень странно".

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