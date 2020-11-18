Миротворцы России в Карабахе получают дополнительные выплаты

Миротворцы РФ будут получать положенные за работу дополнительные выплаты.

Лидер России Владимир Путин в интервью ТК "Россия 24" сообщил, что российским миротворцам, которые сейчас находятся в республике Нагорный Карабах, положены дополнительные выплаты. Глава государства пояснил, что военнослужащие страны будут получать положенные за работу деньги, а именно за выполнение миротворческих функций за рубежом, а не за боевые действия, пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования США по Карабаху выглядят "очень странно".