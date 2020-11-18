Названа самая необычная особенность коронавируса

В инфекции COVID-19 соединилось несколько особенностей, характерных для других разных вирусов.

Новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о самом необычном свойстве новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью газете "Лента.ру". Специалист заявил, что в COVID-19 соединилось несколько особенностей, наблюдающихся у других разных вирусов. Нетесов подчеркнул, что цитокиновый шторм характерен для Эболы, а тромбообразование – для лихорадки Денге, Крымской-Конго геморрагической лихорадки или для геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что только одной вакцины от COVID-19 недостаточно для борьбы с коронавирусом нового типа.