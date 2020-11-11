В России количество заболевших COVID-19 выросло на 19851 человека

В РФ за весь период пандемии COVID-19 общее число зараженных коронавирусом составило 1836960 человек.

За минувшие сутки медицинские работники зафиксировали 19851 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Об этом 11 ноября заявили в российском оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19. Отмечается, что Москва находится на первом месте в России по количеству инфицированных: в мегаполисе обнаружено 4477 новых случаев коронавируса, далее идет Санкт-Петербург с 1574 заболевшими, а на третьем месте располагается Московская область – 701 зараженный.

В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заболели 1836960 человек, из них от инфекции скончалось 31593 человека, выздоровело 1369357 человек.

Ранее сообщалось, что в России новогодние выходные могут продлить на две недели.