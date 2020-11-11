Три алтайских врача заразились COVID-19 после вакцинации

Разработчики препарата против коронавируса "Спутник V" напомнили, что человек может считаться полностью защищенным от COVID-19 только через 21 день после введения второй инъекции.

В управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края сообщили, что в регионе 3 врача из 42, которые одни из первых сделали прививки против коронавируса российской вакциной "Спутник V", заразились COVID-19. По мнению ведомства, инфицирование алтайских медиков связано с тем, что к моменту встречи с возбудителем данного заболевания у них не успел сформироваться иммунитет к коронавирусу.

Разработчики российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" напомнили, что препарат двухкомпонентный: человеку вводят первую инъекцию, а через 3 недели ему должны поставить вторую прививку. Это означает, что гражданин может считаться полностью защищенным от коронавируса только через 21 день после второго укола, так как в течение этого времени идет активное формирование иммунитета к COVID-19, пишет ТАСС.

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что все отечественные вакцины против коронавируса являются эффективными и безопасными.