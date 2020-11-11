В РФ новогодние каникулы могут продлить на две недели

Такая мера позволит выиграть время для массового распространения российских вакцин.

Партия "Коммунисты России" предложила Правительству страны продлить новогодние каникулы до 24 января с сохранением заработной платы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в российских регионах. Уточняется, что такой шаг позволит защитить жизнь и здоровье россиян в условиях пандемии коронавируса, а также замедлить распространение COVID-19 и избежать переполнения больниц, передает РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" писал, что в Алтайском крае 3 медработника заболели новой коронавирусной инфекцией после вакцинации.