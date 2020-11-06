ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко

Президента Белоруссии обвиняют в репрессиях в отношении оппозиции и протестующих.

Европейский союз опубликовал документ, согласно которому против президента Белоруссии Александра Лукашенко официально вводятся санкционные ограничения. ЕС принял решение о введении санкций еще 12 октября и до настоящего момента проходило согласование санкционного списка лиц, в который, помимо президента Белоруссии, попали 14 чиновников, включая и его сына Виктора. Санкции заключаются в запрете въезда на территорию ЕС и заморозке всех активов для вошедших в список лиц. Еврочиновники обвиняют Лукашенко в репрессиях в отношении оппозиции и протестующих и запугивании представителей прессы, пишет РИА Новости.

Ранее Германия назвала условие, при соблюдении которого российская сторона получит материалы по делу оппозиционера Алексея Навального.