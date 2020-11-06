Германия назвала условия для передачи данных по делу Навального

Информация по делу Навального будет передана после возбуждения дела в отношении произошедшего с ним инцидента в России.

Официальный представитель Минюста ФРГ назвал условие, при котором немецкая сторона может передать данные по делу оппозиционера Алексея Навального российским коллегам. По его словам, все необходимые данные будут переданы только тогда, когда в России будет заведено дело о произошедшем с оппозиционером инциденте. Представитель подчеркнул, что такое решение соответствует европейскому соглашению о правовой помощи и регулировании ее предоставления, пишет РИА Новости.

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