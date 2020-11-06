Нарышкин прокомментировал возможность создания COVID-19 человеком

Нет достоверных данных о создании коронавируса в лаборатории.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал возможность того, что коронавирус был создан человеком. По его словам, согласно данным, полученным специалистам его ведомства, информация о причастности человека к возникновению коронавирусной инфекции не подтвердилась. При этом политик отметил, что для российских ученые происхождение вируса не имеет особого значения, основное внимание специалистов направлено на борьбу с заболеванием, пишет РИА Новости.

Ранее эксперты назвали продукты, которые запрещено употреблять при инфицировании коронавирусом.