Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Стабилизации способствовали действия столичных властей по своевременному введению ограничительных мер.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, этому способствовали те ограничительные меры, которые были приняты властями столицы. Причем Собянин подчеркнул, что стабильные показатели по количеству инфицированных коронавирусом наблюдаются в столице уже в течение двух недель, пишет РИА Новости.

Ранее эксперт предсказал выход Москвы на пик заболеваемости по коронавирусу в период с 8 по 14 декабря.