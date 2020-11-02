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Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

02.11.2020 16:48
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Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Стабилизации способствовали действия столичных властей по своевременному введению ограничительных мер.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, этому способствовали те ограничительные меры, которые были приняты властями столицы. Причем Собянин подчеркнул, что стабильные показатели по количеству инфицированных коронавирусом наблюдаются в столице уже в течение двух недель, пишет РИА Новости.

Ранее эксперт предсказал выход Москвы на пик заболеваемости по коронавирусу в период с 8 по 14 декабря.

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