Антитела к коронавирусной инфекции могут сохраняться до 5 месяцев

Антитела защищают человека от повторного заражения или способствуют более легкому течению болезни в случае, если он заболел еще раз.

Антитела к коронавирусу нового типа в организме у переболевшего COVID-19 могут сохраняться до 5 месяцев, сообщили ученые из американского медицинского центра Маунт Синай. Об этом передает газета "Известия", ссылаясь на журнал Science.

Изучив данные свыше 30 тыс. человек, которые уже переболели коронавирусом, специалисты выяснили, что антитела могут сохраняться почти полгода в случае, если заболевание COVID-19 проходило в легкой или умеренной форме.

Ранее "Капитал страны" писал, что в Турции за весь период открытия курортного сезона скончались 11 россиян от коронавируса нового типа.