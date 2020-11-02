Москва может выйти на пик заболеваемости COVID-19 14 декабря

Сейчас в российской столице ситуация с распространением коронавируса развивается по средней кривой.

Руководитель группы по моделированию ситуации с новой коронавирусной инфекцией на территории России, глава Центра компетенций Национальной технологической инициативы Алексей Боровков интервью газете "Известия" рассказал, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве может наступить в период с 8 по 14 декабря. По его словам, срок выхода на плато по коронавирусу в столице будет зависеть от сценария развития эпидситуации в российском мегаполисе, а именно оптимистического, среднего или пессимистического. Специалист сообщил, что в первом случае интенсивность заболевания пойдет на спад в феврале, а количество инфицированных составит примерно 192 тыс. человек. Если же распространение COVID-19 в Москве пойдет по пессимистическому пути, то пик заражения придется на 8 декабря, число заболевших составит около 260 тыс. человек.

Боровков подчеркнул, что сейчас ситуация по коронавирусу в столице России развивается по второму сценарию. Он добавил, что если распространение инфекции продолжится без изменений, тогда Москва выйдет на плато 14 декабря, а количество зараженных составит порядка 192 тыс. человек.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин выразил надежду, что ситуация с COVID-19 в городе не будет осложняться.