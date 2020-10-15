Экспоцентр соберет на одной площадке всех промышленников России

Экспертное сообщество и представители крупнейших компаний обсудят важные вопросы развития российской промышленности.

ЦВК «Экспоцентр» представляет одну из масштабных премьер года - первую «Российскую промышленную неделю». Мероприятие, которое также станет серьезным деловым форумом, пройдет с 19 по 22 октября в здании ЦВК «Экспоцентр» и объединит три отраслевые выставки: «Технофорум-2020» выставку оборудования и технологий обработки конструкционных материалов; Rusweld 2020 - оборудования, технологий и материалов для процессов сварки и резки; и «Лесдревмаш-2020» - выставку машин, оборудования и технологий для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Гостей и участников мероприятия ждут деловые форумы, семинары, круглые столы и конференции, а также интересные конкурсы, по итогам которых участникам будут вручены дипломы и сертификаты на набор маркетинговых услуг. В ходе мероприятия представители власти и крупнейших российских и зарубежных промышленных компаний обсудят важнейшие темы развития отрасли: внедрение цифровых технологий, применение инновационных решений и новых высокотехнологичных материалов, развитие 3D технологий, человеческий фактор и конечно, будущее развитие российской промышленности.

А одним из ключевых событий «Российской промышленной недели» станет конференция «Сварка и аддитивные технологии для промышленного применения», организаторами которой выступят Государственный научный центр РФ, АО «НПО ЦНИИТМАШ», Группа компаний «Атомэнергомаш», Госкорпорация «Росатом» при содействии АО «Экспоцентр».

Более подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте выставок technoforum-expo.ru/ru/events/, rusweld-expo.ru/ru/events/, lesdrevmash-expo.ru/ru/events/.