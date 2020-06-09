Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
09 ИЮН, 13:11 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

09 ИЮН, 13:11 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

Московский бизнес все чаще берет кредиты под гарантии города

09.06.2020 10:00
Комментарии
Московский бизнес все чаще берет кредиты под гарантии города

С этого года предприниматели российской столицы смогли получить кредитов на сумму порядка восьми миллиардов рублей. Этот показатель на 16% больше, чем за прошлый год.

Столица гарантирует

За полгода бизнесмены Москвы получили поддержку по финансированию на сумму 8,8 миллиарда рублей при поддержке Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ). Как уточняется на официальном сайте мэра и правительства города, фондовые гарантии покрывают до 70% кредита.

На сайте также приводится заявление главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, который отмечает, что данные показатели на 16% больше, чем за прошлый год, когда предпринимателям удалось привлечь 7,6 миллиарда рублей. Чиновник также отмечает, что благодаря поручительствам, которые фонд предоставляет в кризисных условиях, у банков есть возможность минимизировать риски.

Директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов, комментируя ситуацию, заявил, что средний объем поручительств фонда со временем растет, и в данный момент соответствующий показатель находится на отметке, превышающей сумму в 19 миллионов рублей.

«Действующий гарантийный портфель составляет около 21 миллиарда рублей. Он покрывает долговые обязательства клиентов в объеме 42 миллиардов рублей», -цитирует РИА Новости Купринова.

Субсидии для…

Как уточняется на сайте Москвы, было принято решение о продлении приема документов по самым востребованным видам субсидий и грантов для компаний МСП (1 июня завершился первый этап по приему заявок). Таким образом, за одну неделю была одобрена 21 заявка для предоставления субсидий и грантов на 42,35 миллиона рублей.

Если говорить о конкретных проектах, то большая часть средств, которые были выделены за это время (31,693 млн) ушли на экспортные гранты. В частности, у одной из компаний будет возможность получит компенсацию за расходы на сертификацию систем менеджмента (170,58 тысячи рублей), еще одна сможет возместить расходы на транспортировку товаров за рубеж (923,64 тысячи).

Шесть предпринимателей Москвы получат возможность компенсации за расходы на оборудование (порядка 9 миллионов), еще четверо получат субсидии на обучение сотрудников (534,15 тысячи рублей).

Помощь в кризис

Как ранее писал «Капитал страны», в период ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, столичные власти предприняли ряд мер по поддержке бизнеса. В частности, речь шла о том, что у предпринимателей была возможность получать городские субсидии в режиме онлайн.

Заявки принимались на сайте проекта ГБУ «Малый бизнес Москвы». Чтобы воспользоваться этой возможностью, на ресурс надо было загрузить определенный пакет документов и заверить их с помощью электронной подписи. Заявка подавалась для получения субсидий для ведения бизнеса по франшизе, на покупку оборудования, расходы по продвижению товаров на маркетплейсах и для участия в российских и зарубежных выставках.

Отмена режима

Российская столица постепенно возвращается в привычное русло. Так, со вторника для перемещения на транспорте уже не требуются пропуска. Кроме этого, из дома можно выходить всем жителям, в том числе пожилым людям, а также гражданам с хроническими заболеваниями. Кроме этого, в Москве стали постепенно открываться салоны красоты, в привычный режим возвращается каршеринг, театральные труппы приступают к репетициям.

Комментируя обстановку, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние недели коронавирусная пандемия идет на спад: сокращается численность новых случаев заражения и госпитализаций. А со вторника власти приняли долгожданное решение об отмене двух самых «наболевших» ограничений: самоизоляционного режима и пропускной системы.

Комментировать (без регистрации)
Россия готовится к открытию туристического сезона
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия хуже всех. Всемирный банк предсказал стране падение глубже, чем республикам СНГ

Россия хуже всех. Всемирный банк предсказал стране падение глубже, чем республикам СНГ
Экономика

Отдых в России подорожает на 30%. Власти поддержали внутренний туризм закрытыми границами

Отдых в России подорожает на 30%. Власти поддержали внутренний туризм закрытыми границами
Экономика

Саудовская Аравия снова обхитрила Россию. Москва ограничила добычу, а Эр-Рияд ее нарастит

Саудовская Аравия снова обхитрила Россию. Москва ограничила добычу, а Эр-Рияд ее нарастит
Экономика

Россияне будут платить Усманову налог на лекарства и обувь с 1 июля

Россияне будут платить Усманову налог на лекарства и обувь с 1 июля
Экономика 3

Путин надавил на Собянина, чтобы Москва вышла из карантина?

Путин надавил на Собянина, чтобы Москва вышла из карантина?
Политика 3

За границу пустят, но со справкой. Мишустин «открыл» границы России

За границу пустят, но со справкой. Мишустин «открыл» границы России
Политика

Узнай, страна

В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест

В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест

В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы

В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы

Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!

Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!

В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС

В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС

Новости дня

11:18 В России за сутки выявлено 8595 инфицированных коронавирусом В России за сутки выявлено 8595 инфицированных коронавирусом
Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию
Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию
11:05 Эксперты: коронавирус начал распространяться в Ухане прошлым летом Эксперты: коронавирус начал распространяться в Ухане прошлым летом
10:18 Газпром заключил крупнейший контракт на поставку газа в России Газпром заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
09:52 Российские курорты поднимут цены Российские курорты поднимут цены
08 ИЮН, 23:54 США и Россия договорились о переговорах по ядерному оружию США и Россия договорились о переговорах по ядерному оружию
08 ИЮН, 21:40 Ученые создали первую глобальную карту камнепадов на Луне Ученые создали первую глобальную карту камнепадов на Луне
Россия готовится к открытию туристического сезона
Россия готовится к открытию туристического сезона
08 ИЮН, 20:16 ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Узнай, страна!

13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии
«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии
12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
08 ИЮН, 21:29 Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры! Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!
08 ИЮН, 13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
08 ИЮН, 12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
08 ИЮН, 12:33 В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
В России могут ввести почасовую оплату труда
В России могут ввести почасовую оплату труда
05 ИЮН, 17:54 ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности
05 ИЮН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики? ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики?
05 ИЮН, 13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный» В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
05 ИЮН, 12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter