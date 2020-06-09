Московский бизнес все чаще берет кредиты под гарантии города

С этого года предприниматели российской столицы смогли получить кредитов на сумму порядка восьми миллиардов рублей. Этот показатель на 16% больше, чем за прошлый год.

Столица гарантирует

За полгода бизнесмены Москвы получили поддержку по финансированию на сумму 8,8 миллиарда рублей при поддержке Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ). Как уточняется на официальном сайте мэра и правительства города, фондовые гарантии покрывают до 70% кредита.

На сайте также приводится заявление главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, который отмечает, что данные показатели на 16% больше, чем за прошлый год, когда предпринимателям удалось привлечь 7,6 миллиарда рублей. Чиновник также отмечает, что благодаря поручительствам, которые фонд предоставляет в кризисных условиях, у банков есть возможность минимизировать риски.

Директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов, комментируя ситуацию, заявил, что средний объем поручительств фонда со временем растет, и в данный момент соответствующий показатель находится на отметке, превышающей сумму в 19 миллионов рублей.

«Действующий гарантийный портфель составляет около 21 миллиарда рублей. Он покрывает долговые обязательства клиентов в объеме 42 миллиардов рублей», -цитирует РИА Новости Купринова.

Субсидии для…

Как уточняется на сайте Москвы, было принято решение о продлении приема документов по самым востребованным видам субсидий и грантов для компаний МСП (1 июня завершился первый этап по приему заявок). Таким образом, за одну неделю была одобрена 21 заявка для предоставления субсидий и грантов на 42,35 миллиона рублей.

Если говорить о конкретных проектах, то большая часть средств, которые были выделены за это время (31,693 млн) ушли на экспортные гранты. В частности, у одной из компаний будет возможность получит компенсацию за расходы на сертификацию систем менеджмента (170,58 тысячи рублей), еще одна сможет возместить расходы на транспортировку товаров за рубеж (923,64 тысячи).

Шесть предпринимателей Москвы получат возможность компенсации за расходы на оборудование (порядка 9 миллионов), еще четверо получат субсидии на обучение сотрудников (534,15 тысячи рублей).

Помощь в кризис

Как ранее писал «Капитал страны», в период ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, столичные власти предприняли ряд мер по поддержке бизнеса. В частности, речь шла о том, что у предпринимателей была возможность получать городские субсидии в режиме онлайн.

Заявки принимались на сайте проекта ГБУ «Малый бизнес Москвы». Чтобы воспользоваться этой возможностью, на ресурс надо было загрузить определенный пакет документов и заверить их с помощью электронной подписи. Заявка подавалась для получения субсидий для ведения бизнеса по франшизе, на покупку оборудования, расходы по продвижению товаров на маркетплейсах и для участия в российских и зарубежных выставках.

Отмена режима

Российская столица постепенно возвращается в привычное русло. Так, со вторника для перемещения на транспорте уже не требуются пропуска. Кроме этого, из дома можно выходить всем жителям, в том числе пожилым людям, а также гражданам с хроническими заболеваниями. Кроме этого, в Москве стали постепенно открываться салоны красоты, в привычный режим возвращается каршеринг, театральные труппы приступают к репетициям.

Комментируя обстановку, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние недели коронавирусная пандемия идет на спад: сокращается численность новых случаев заражения и госпитализаций. А со вторника власти приняли долгожданное решение об отмене двух самых «наболевших» ограничений: самоизоляционного режима и пропускной системы.