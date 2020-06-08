Россия готовится к открытию туристического сезона

О том, что РФ готова к постепенному открытию курортного сезона заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Вместе с этим, как отмечается, с первого июня в ряде российских регионов уже были открыты санатории с медицинской лицензией.

Перспективная отрасль

Кроме этого, как отметил глава кабмина, в России нет вопросов со спросом на внутренний туризм, поскольку многие граждане планируют путешествия внутри страны. Мишутин таже проинформировал о том, что уже есть план выхода туротрасли из режима ограничений, связанных с карантином.

В частности, запланирована поддержка инвесторов отрасли, а также преодоление проблемы, связанной с нехваткой качественной инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам. То есть, в это случае, как отметил премьер, речь идет о системном развитии российской туротрасли.

Вместе с этим, как отметил глава кабмина, туротрасль, несмотря на нанесенный коронавирусом урон, продолжает оставаться перспективнейшей отраслью экономики.

«Ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение», — подчеркнул Мишустин. Отметив, что в нашей стране не существует проблем со спросом на внутренний туризм. Весь вопрос в том, что не хватает качественной инфраструктуры.

Рекомендации для отелей и хостелов

Ранее Роспотребнадзор выпустил ряд рекомендаций, которых должны придерживаться гостиницы, хостелы и т.д. сохраняющихся условиях инфекции COVID-19. В частности, им рекомендовано придерживаться определенных правил профилактики болезни, которые были утверждены главой ведомства Анной Поповой.

Так, в документе говорится, что постояльцев отелей нужно размещать в номерах «преимущественно» по одному либо семьями.

Также во время заезда у туристов нужно проверять температуру, и повторять процедуру минимум раз в день. Если у постояльца была обнаружена повышенная температура, либо другие признаки ОРВИ, то его нужно в срочном порядке изолировать, а также проинформировать о случившемся врачей. Аналогичные действия нужно предпринимать и в отношении работников отелей, и в случае необходимости отстранять их от работы.