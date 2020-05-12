Москва: заявки бизнеса на получение городских субсидий стали принимать онлайн

Вместе с этим запрос на помощь от города, как и прежде, можно сделать в московском департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Заявки от компаний принимаются на сайте проект ГБУ «Малый бизнес Москвы». Для этого, как сообщает сайт мэра, на ресурс необходимо загрузить определенный пакет документов, а также заверить их, используя электронную подпись.

Онлайн-заявка может быть подана, чтобы получить субсидии для ведения бизнеса по франшизе, продвижению товаров на маркетплейсах, а также для участия в российских и зарубежных выставках. Кроме этого, субсидиями можно воспользоваться для развития и покупки оборудования.

Для подачи заявки нужно зайти на mbm.mos.ru, выбрать нужную субсидию, внимательно изучить условия подачи, и уже после этого загрузить необходимый пакет документов. Есть еще один вариант подачи: через столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, который на сегодняшний день предоставляет двенадцать видов субсидий для субъектов МСП.

Ситуация в Москве

В столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом проинформировали о ситуации относительно карантинных мер после того, как с 12 мая работать снова начнут работать московские промышленные предприятия и стройки.

Как отмечается, сам факт смягчения ограничений не говорит об отмене режима самоизоляции, который в российской столице будет сохраняться до конца текущего месяца. Кроме этого, из-за открытия строек и промышленных объектов с 12 мая в Москве обязательным будет являться ношение масок и перчаток.

Индивидуальные средства защиты нужно будет использовать в аптеках, магазинах, а также в общественном транспорте, такси, на рабочих и других местах общего пользования. При этом сроком до 31 мая закрыты будут большинство организаций, учреждений культуры, парков, приостановлен каршеринг.