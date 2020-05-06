Фигуристка Саша Трусова перешла в команду Евгения Плющенко

Ранее Александра тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что 15-летняя российская фигуристка, бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года, серебряный призер и бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова перешла в его команду и после того, как закончится режим самоизоляции приступит к тренировкам в его группе, пишет ТАСС. Ранее, Саша тренировалась у Этери Тутберидзе вместе с Алиной Загитовой, Аленой Косторной и Анной Щербаковой. В активе у Александры исполнение четверных лутца и тулупа. Она является первой женщиной в истории фигурного катания, выполняющей два этих прыжка.