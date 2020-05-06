В День Победы над Москвой пролетят 75 военных машин

Минобороны раскрыло состав авиагруппы, которая будет участвовать в воздушном Параде Победы над Москвой.

Президент России Владимир Путин перенес торжественный Парад посвященный 75-летию Победы на осень. Тем не менее, 9 мая в Москве состоится воздушный Парад. Информация об этом появилась на страницах газеты "Красная Звезда". Над Красной площадью пролетит авиагруппа в составе 75 военных машин. Известно, что в воздушном Параде примут участие вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н, самолеты А-50, Ил-78, Ту-160, Ту-22МЗ, Ту-95МС и Ил-76, истребители МиГ-29, МиГ-31К, Су-24, Су-57, Су-35С, Су-34 и Су-30СМ. Все машины будут разбиты на 17 групп, однако, состав одной из групп, под номером 13, остается засекреченным, пишет РБК.