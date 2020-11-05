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Золотовалютные резервы России резко сократились. Сказывается распродажа золота

5 Ноября 2020 56 0 Экономика
Золотовалютные резервы России резко сократились. Сказывается распродажа золота

За одну неделю октября – 23 по 30 число – международные резервы России сократились на 5,8 млрд долларов, до 584 млрд. Еще в начале августа они впервые в истории выросли до 600,7 млрд долларов, но с тех пор неуклонно сокращаются. Центробанк объяснил очередное снижение резервов падением цены на золото и «отрицательной курсовой переоценкой». Однако цена на золото двигалась незначительно, а сами резервы номинированы в твердой валюте. Все дело в том, что ЦБ начал продавать золотой запас, а правительство использует резервы для спасения российских компаний.

Резервы России начали худеть

  • По состоянию на 30 октября международные резервы России составили 584 млрд долларов. За одну неделю они сократились на 5,8 млрд долларов «в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки», говорится в сообщении ЦБ.
  • С 23 по 30 октября золото подешевело с 1903 долларов за тройскую унцию до 1881, или на 22 доллара. От курса рубля резервы не зависят, поскольку они номинированы в долларах, евро и фунтах стерлингов. Однако ЦБ тратит валюту на поддержку курса рубля: российская валюта по отношению к доллару упала за указанный период с 77,08 руб. до 79,33 руб., или на 2,25 рубля. По отношению к евро падение составило с 91,35 руб. до 92,62 руб. Регулятор продавал валюты на 5 млрд руб. ежедневно.
  • Также ЦБ впервые за 13 лет начал продавать золотой резерв. По данным Всемирного совета по золоту, регулятор реализовал 1,2 тонны. Согласно МВФ, ЦБ реализовал 400 тыс. унций – если в начале июля у России было 73,94 млн унций, то в октябре уже 73,9 млн. Больше всего было продано в сентябре – 300 тыс. унций.
  • При этом 7 августа 2020 года Россия установила исторический рекорд – золотовалютные резервы впервые достигли отметки в 600,7 млрд долларов. Правда, рост произошел во многом за счет увеличения стоимости золота, которое подорожало 2 тыс. долларов за тройскую унцию. С тех пор оно подешевело на 120 долларов.
  • Но резервы России сокращаются не только по этой причине. Часть денег идет на спасение системообразующих компаний, часть – на валютные интервенции. За год ЦБ продаст около 20 млрд долларов для поддержки рубля.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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