Золотовалютные резервы России резко сократились. Сказывается распродажа золота 56 0 Экономика

За одну неделю октября – 23 по 30 число – международные резервы России сократились на 5,8 млрд долларов, до 584 млрд. Еще в начале августа они впервые в истории выросли до 600,7 млрд долларов, но с тех пор неуклонно сокращаются. Центробанк объяснил очередное снижение резервов падением цены на золото и «отрицательной курсовой переоценкой». Однако цена на золото двигалась незначительно, а сами резервы номинированы в твердой валюте. Все дело в том, что ЦБ начал продавать золотой запас, а правительство использует резервы для спасения российских компаний.