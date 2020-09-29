Капитал страны
ENGLISH
29 СЕН, 16:13 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Набиуллину вынудили пустить на спасение рубля 2,4 млрд долларов от Сбербанка
29 Сентября 2020 297 0 Экономика
Нервы у Центрального банка России сдали – регулятор не стал дожидаться, когда рубль уйдет на опасную глубину в 80 руб. за доллар и бросил российской валюте, пребывающей в свободном плавании, спасательный круг. Скорая помощь прибудет к рублю уже 1 октября и начнет делать ему искусственное дыхание на 2,9 млрд руб. в день. Деньги бригада врачей из ЦБ возьмет от продажи Сбербанка, которые до этого собирались положить в резервы, где они по указу президента Путина скорее сгниют, чем помогут больной российской экономике.
Рубль будут делать искусственное дыхание
- Банк России целую неделю делал вид, что не замечает инфаркта у своего главного пациента – рубля. Российская валюта потеряла 3 рубля к доллару и даже помогла увеличить экспортные доходы экономики при обмене твердой валюты на рубли. Но длительное плохое самочувствие рубля грозило всплеском инфляции, ухудшением инвестиционного климата, падением доходов граждан и прочими негативными последствиями для экономики.
- Аналитики полагали, что ЦБ придет на помощь рублю, когда он ослабнет до 80-85 за доллар. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина решила не тянуть и приступить к интенсивной терапии уже с октября.
- ЦБ официально объявил о том, что с 1 октября по 30 декабря пустит на поддержку курса рубля 2,4 млрд долларов, которые он получил от продажи Сбербанка из Фонда национального благосостояния. Деньги до этого Набиуллина собиралась вернуть обратно в ФНБ, откуда они потом не возвращаются в экономику и не идут на помощь россиянам даже в условиях пандемии. Всего ЦБ заработал на сделке по Сбербанку 40 млрд долларов и большая их часть все-таки отправится в ФНБ.
- Каждый день на Московской бирже ЦБ будет продавать валюты на 2,9 млрд руб. Это будут дополнительные продажи сверх того объема, который регулятор вместе с Минфином реализуют по бюджетному правилу, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета. Так, например, в сентября ЦБ продал 54 млрд руб. и ежедневно выводил на рынок 2,5 млрд.
- Тем не менее даже с учетом дополнительной помощи поддержка рубля будет меньше, чем в марте, когда ЦБ продал 1,1 млрд долларов валюты, или в апреле, когда продажи достигли 4,8 млрд долларов. В четвертом квартале помощь рублю будет сопоставима с маем и июнем, когда ЦБ тратил 2,7 и 2,9 млрд долларов, чтобы удерживать курс в приемлемых границах.
- В июле интервенции ЦБ сократились до 1,8 млрд долларов, в августе до 0,9 млрд, а в сентябре – до 0,7 млрд. Это в том числе отразилось на рубле, который упал к доллару почти до минимума с марта текущего года.
- Однако ЦБ не ставит задачу укрепить рубль. Скорее всего, он будет болтаться в диапазоне от 75 до 80 руб., не заплывая за эти буйки. В своем сообщении ведомством Набиуллиной подчеркивает, что дополнительные интервенции и равномерный характер продаж «не окажут существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка». Это означает, что власти продолжат извлекать выгоду из слабого рубля.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
28 СЕН, 16:39 Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки
28 СЕН, 12:52 В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО
28 СЕН, 12:40 В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса
28 СЕН, 11:33 В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП
25 СЕН, 17:33 ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?
25 СЕН, 17:04 В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест
25 СЕН, 16:07 В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства
25 СЕН, 15:20 В Краснодарском крае на форуме профессионалов индустрии туризма России намечены пути подъема отрасли
Написать комментарий