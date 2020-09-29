Набиуллину вынудили пустить на спасение рубля 2,4 млрд долларов от Сбербанка 297 0 Экономика

Нервы у Центрального банка России сдали – регулятор не стал дожидаться, когда рубль уйдет на опасную глубину в 80 руб. за доллар и бросил российской валюте, пребывающей в свободном плавании, спасательный круг. Скорая помощь прибудет к рублю уже 1 октября и начнет делать ему искусственное дыхание на 2,9 млрд руб. в день. Деньги бригада врачей из ЦБ возьмет от продажи Сбербанка, которые до этого собирались положить в резервы, где они по указу президента Путина скорее сгниют, чем помогут больной российской экономике.